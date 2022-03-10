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В Рязани на Михайловском шоссе ограничат движение из-за аварии на водопроводе
Ограничения будут действовать до окончания работ.

В Рязани из-за аварии на водопроводе ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила пресс-служба мэрии.

Движение ограничили 10 марта и до окончания работ по одной полосе на Михайловском шоссе вблизи дома № 67 в сторону Московского шоссе. Ограничения связаны с аварийными работами на сетях водоснабжения.

На месте установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородили.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.