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В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин
Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.

В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин. Об этом стало известно на совещании, которое провела мэр Елена Сорокина в среду, 9 марта.

Как сообщила «Новая газета», прежний руководитель Андрей Ковалев покинул пост неделю назад из-за конфликта с начальством. СМИ предположили, что у Ковалева были разногласия с главой управления благоустройства города Юрием Фурфураком.

Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.