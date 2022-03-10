В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин
Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.
В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин. Об этом стало известно на совещании, которое провела мэр Елена Сорокина в среду, 9 марта.
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Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.