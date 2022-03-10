В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин

Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.

В Рязани дирекцию благоустройства города возглавил Александр Чубарыкин. Об этом стало известно на совещании, которое провела мэр Елена Сорокина в среду, 9 марта.

Как сообщила « Новая газета », прежний руководитель Андрей Ковалев покинул пост неделю назад из-за конфликта с начальством. СМИ предположили, что у Ковалева были разногласия с главой управления благоустройства города Юрием Фурфураком.

Ранее стало известно, что на совещании также новую должность занял Дмитрий Кожин. Его утвердили на пост начальника управления энергетики и ЖКХ.