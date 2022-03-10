В России выросли цены на легковые автомобили на 17%

С 26 февраля по 4 марта цены на российские автомобили выросли на 17,1%, на машины иностранных брендов — на 15,2%.

В России выросли цены на легковушки. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг, 10 марта.

С 26 февраля по 4 марта цены на российские автомобили выросли на 17,1%, на машины иностранных брендов — на 15,2%.

«Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на новые легковые автомобили отечественные — на 17,1%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 15,2%", — отмечается в сообщении.

Неделей ранее стоимость легковых автомобилей не вырастала выше 0,01% и 0,15% соответственно.