В России составили перечень компаний, которые могут национализировать

В список попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M.

В России могут национализировать около 60 компаний, которые ранее заявили о прекращении работы. Об этом пишут « Известия ».

В список попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M.

Перечень направили в правительство и Генпрокуратуру. Над списком будут работать правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что в список попадают компании, которые заявляют об ухоже с российского рынка без предоставления гарантий потребителям.

«В их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил Павлов.

Он отметил, что для компании-нарушителя попадание в список может означать арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Руководство могут привлечь к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.