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В РГАТУ завершилась «Весенняя академия животноводства-2022»
Отмечается, что представители Рязанского агротехнологического университете ежегодно принимают участие в образовательных проектах ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

С 28 февраля по 4 марта 2022 года представитель факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Валерия Морозова прошла обучение в рамках образовательного проекта «Весенняя Академия Животноводства — 2022». Об этом сообщили в вузе.

Отмечается, что представители Рязанского агротехнологического университете ежегодно принимают участие в образовательных проектах ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

«Образовательная студенческая программа „Весенняя академия животноводства — 2022“, организованная на производственной площадке ООО „ЭкоНиваАгро“ Воронежской области для обучающихся аграрных вузов России, включала интенсивный недельный курс семинаров и практических занятий по современным технологиям в молочном животноводстве», — рассказали в РГАТУ.

В вузе заявили, что основная задача проекта — подготовить профессиональные кадры для отечественного агропромышленного комплекса, а также сформировать у молодежи положительный имидж сельского хозяйства.

В этом году в образовательном проекте «Весенняя Академия Животноводства — 2022» приняли участие студенты из 17 ведущих аграрных вузов России.