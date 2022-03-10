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В полиции рассказали причины задержания водителя в Спасском районе
37-летний водитель отказался предъявить документы полицейским. Он несколько раз отказал предъявить «права», свидетельство о регистрации ТС и страховой полис.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали об инциденте в Спасском районе, где остановили автомобиль и задержали водителя.

Инцидент произошел 6 марта в Спасском районе. Сотрудники госавтоинспекции остановили Chevrolet Cruze, на котором были признаки нарушения светопропускания стекол.

В полиции сообщили, что 37-летний водитель отказался предъявить документы полицейским. Он несколько раз отказал предъявить «права», свидетельство о регистрации ТС и страховой полис.

«Тем самым мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Вследствие этого, к водителю в соответствии с ФЗ „О полиции“ были применены физическая сила и специальные средства (наручники)», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Мужчину доставили в полицию, а затем в судебный участок. Ему назначили штраф в размере 2000 рублей за неповиновение требованиям полиции.

«Действия сотрудников полиции признаны правомерными», — говорится в сообщении.

Ранее появился ролик с места инцидента.