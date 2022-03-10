В офисе Зеленского заявили о готовности говорить с Путиным

Отмечается, что Киев не намерен идти на компромиссы.

Президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN, передает РИА Новости .

Отмечается, что Киев не планирует идти на компромиссы. Жовква добавил, что Зеленский готов говорить с Путиным напрямую с помощью международных посредников.

Напомним, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».