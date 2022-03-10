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В Касимовском районе мужчину осудят за убийство сожительницы
Следствием установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве ревности нанес множественные удары деревянной палкой сожительнице и их общему знакомому. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, мужчине причинен средней тяжести вред здоровью.

В Касимовском районе мужчину осудят за убийство сожительницы и избиение знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии из-за ревности избил деревянной палкой сожительницу и их общего знакомого. Женщина от травм скончалась на месте, мужчине причинили вред здоровью средней тяжести.

Злоумышленника задержали по горячим следам.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ и по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ, направили в суд.