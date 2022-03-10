В Касимове 19-летнего водителя арестовали за неоднократный отказ снять тонировку

В течение года молодого человека десять раз привлекали к административной ответственности.

В Касимове 19-летнего водителя арестовали за неоднократный отказ снять тонировку. Об этом в четверг, 10 марта, сообщило ИД «Пресса».

В течение года молодого человека десять раз привлекали к административной ответственности за тонировку на автомобиле. 21 февраля водитель получил требование, чтобы в течение суток удалил со стекол тонировку, а 9 марта автомобиль вновь попал в поле зрения полицейских.

10 марта в Касимове состоялся суд. Молодого человека арестовали на трое суток за неповиновение сотруднику полиции.