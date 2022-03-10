В Госдуме заявили, что Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине

Депутат Госдумы заявил, что сейчас важно получить свидетельские показания и доказательства того, что проводились такие исследования.

Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Новичков, передает РИА Новости .

Депутат подчеркнул, что сейчас важно получить свидетельские показания и доказательства того, что проводились такие исследования.

«Выявить цели — зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал», — подчеркнул Николай Новичков.

Он заявил, что коллеги из Китайской народной республики, пострадавшие от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, организуют такой трибунал и виновных накажут.

Депутат назвал главным безопасность граждан Украины и безопасность военнослужащих. По его словам, вторым этапом будет поиск доказательств и виновных.