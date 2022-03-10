В Госдуме заявили, что Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине

Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Новичков, передает
Депутат подчеркнул, что сейчас важно получить свидетельские показания и доказательства того, что проводились такие исследования.
«Выявить цели — зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал», — подчеркнул Николай Новичков.
Он заявил, что коллеги из Китайской народной республики, пострадавшие от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, организуют такой трибунал и виновных накажут.
Депутат назвал главным безопасность граждан Украины и безопасность военнослужащих. По его словам, вторым этапом будет поиск доказательств и виновных.