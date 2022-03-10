В Госдуме предложили освободить часть россиян от коммунальных платежей

Мера может коснуться семей с тремя и более детьми, а также семей, в которых есть безработные.

В России многодетным семьям предложили выплачивать субсидии в размере полной стоимости коммунальных платежей. Об этом газете « Известия » рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Отмечается, что мера может коснуться семей с тремя и более детьми, а также семей, в которых есть безработные.

Кроме того, предлагается субсидировать 70% платы за ЖКУ для людей старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате коммунальных платежей и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний.

На период нестабильной экономической ситуации депутаты предложили предоставить отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКУ и снизить сборы.

Документы направили в Минстрой.