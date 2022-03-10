В ДТП в Скопинском районе погибла 20-летняя девушка

Водитель Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В среду, 9 марта, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 12:45 на 251-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 20-летняя жительница Москвы на Mitsubishi Galant превысила скорость, не учла дорожные и погодные условия и столкнулась с грузовиком Volvo, за рулем которого был 46-летний житель Волгоградской области.

Водитель Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Проводится проверка.