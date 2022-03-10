Toyota не планирует уходить с российского рынка

Ранее завод приостановил работу из-за задержек поставок комплектующих.

Toyota не планирует уходить с российского рынка. Все дилерские центры Toyota и Lexus продолжат работать в штатном режиме, передает ТАСС .

Производство компании в Санкт-Петербурге приостановлено, планов по закрытию нет. Ранее завод приостановил работу из-за задержек поставок комплектующих.

Отмечается, что поставки автомобилей временно приостановлены из-за нарушения логистических цепочек поставок.