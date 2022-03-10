Сеть гипермаркетов «Глобус» опровергла информацию об уходе из России

Информация о закрытии сети ранее появилась в нескольких каналах в Telegram.

Сеть гипермаркетов «Глобус» опровергла информацию об уходе из России. Об этом говорится в официальном аккаунте компании в Instagram.

В сообщении отмечается, что информация о закрытии сети ранее появилась в нескольких каналах в Telegram.

«От лица компании мы официально сообщаем, что все гипермаркеты, а также интернет-магазин продолжают работать в обычном режиме», — рассказали в «Глобусе».