С начала года мошенники обманули рязанцев более чем на 30 миллионов рублей

Полиция подготовила памятку, как не стать жертвой злоумышленников.

С начала 2022 года мошенники обманули рязанцев на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всего жертвами злоумышленников стали 65 человек. В основном они выманивали деньги по телефону.

Полиция подготовила правила, которые помогут обезопасить себя от преступников. Так, правоохранители обратили внимание рязанцев на популярные схемы телефонного мошенничества:

— Введение в заблуждение гражданина посредством телефонной связи под предлогом покупки товара через объявление в сети Интернет, либо желания воспользоваться оказываемой услугой.

— Смс-сообщение от имени банка, либо телефонного звонка лица, представившегося работником банка, с информацией о блокировке банковских карт или с иной негативной информацией.

— Обман по телефону: требование выкупа или взятки за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители советуют не покупать и не продавать товары в интернете на непроверенных сайтах.

«Обращайте особое внимание на абонентские номера, с которых приходят SМS-сообщения или телефонные звонки от лиц, представившихся работниками банка. Злоумышленники при этом используют стандартные 11-ти значные номера операторов сотовой связи, также имеют случаи использования злоумышленниками федеральных многоканальных номеров — 8-800-ххх-хх-хх», — добавили в ведомстве.

Правоохранители также призвали проверять номера телефона, с которых приходят SMS-сообщения или телефонные звонки с указанными номерами. Также они советуют не сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли.

«При поступлении звонка от неизвестного лица на мобильный (стационарный) телефон о проблемах близких людей, не впадайте в панику, необходимо любым способом связаться с тем, о ком идет речь. Если с незнакомого номера с Вами начинает разговаривать родственник, но при этом у Вас есть сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его настоящий мобильный телефон. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации», — заключили в пресс-службе УМВД.