Рязанский ведущий представил в музее корабли, катапульты и гильотину

Два года назад одна из его работ получила первый приз на чемпионате России по судомоделированию.

В рязанском музее молодежного движения 10 марта открылась выставка моделей судов и механизмов, выполненных Игорем Крысановым. Ведущий танцевального фестиваля «Черный кот» с детства увлекается изготовлением макетов кораблей и разной исторической техники.

Крысанов рассказал, что в последнее время приобрел много инструментов для выпиливания и микроработ. Два года назад одна из его работ получила первый приз на чемпионате России по судомоделированию.

«Мне интересен сам процесс, чтобы судно было не просто красивым, а правильным», — подчеркнул автор, открывая выставку.

Экспозицию можно увидеть в музее до 8 апреля.