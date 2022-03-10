\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-5°
Вск, 13
-4°
ЦБ USD 120.38 4.3 11/03
ЦБ EUR 132.96 6.52 11/03
Нал. USD 114.5 / 200 16:52
Нал. EUR 70 / 200 16:52
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
Вчера 19:21
1 285
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 2022 12:49
1 753
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
4 310
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
19 443
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский ведущий представил в музее корабли, катапульты и гильотину
Два года назад одна из его работ получила первый приз на чемпионате России по судомоделированию.

В рязанском музее молодежного движения 10 марта открылась выставка моделей судов и механизмов, выполненных Игорем Крысановым. Ведущий танцевального фестиваля «Черный кот» с детства увлекается изготовлением макетов кораблей и разной исторической техники.

Крысанов рассказал, что в последнее время приобрел много инструментов для выпиливания и микроработ. Два года назад одна из его работ получила первый приз на чемпионате России по судомоделированию.

«Мне интересен сам процесс, чтобы судно было не просто красивым, а правильным», — подчеркнул автор, открывая выставку.

Экспозицию можно увидеть в музее до 8 апреля.