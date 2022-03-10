Рязанская область получит больше 840 миллионов на инфраструктурные проекты

Губернатор Николай Любимов поблагодарил федеральный центр за поддержку региона.

Рязанская область получит бюджетный кредит суммой свыше 840 млн рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом стало сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

«Предложения о выделении региону лимита бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов были одобрены комиссией 9 марта, — сказал депутат Андрей Макаров. — Средства поступят в область в объеме 840 млн 492 тысячи рублей».

Губернатор Николай Любимов прокомментировал решение. Он поблагодарил федеральный центр за поддержку региона.

«Более 840 млн рублей, которые получит регион, будут вложены в важнейшие социально значимые проекты, которые помогут сделать жизнь людей комфортнее и лучше, — сказал Николай Любимов. — В целом в рамках заявки на получение инфраструктурного бюджетного кредита, которая была ранее одобрена Рязанской области, намечено реализовать пять крупных проектов комплексной застройки. Это строительство четырех детских садов на 780 мест, школы на 1100 мест, новых современных жилых домов, а также модернизация важного для Рязани инженерного объекта — западного коллектора».