Рязань получит около 150 миллионов из федерального бюджета на строительство Южного обхода

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, деньги выделят в рамках проекта по развитию федеральной магистральной сети госпрограммы «Развитие транспортной системы».

На строительство Южного обхода в Рязани выделят около 150 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом в четверг, 10 марта, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам Макарова, деньги выделят в рамках проекта по развитию федеральной магистральной сети госпрограммы «Развитие транспортной системы».

«Деньги пойдут на строительство Южного обхода города Рязани, который является частью федеральной автотрассы М-5 „Урал“. В 2022 году и 2023 годах на указанные цели предлагается выделить по 50 млн. рублей. В 2024 году — 100 млн. рублей. Выделение этих средств утверждено правительством России на заседании, которое прошло 9 марта текущего года», — сказал парламентарий.

В свою очередь губернатор Николай Любимов заявил, что такое решение имеет большое значение для региона.

«Строительство Южного обхода города Рязани позволит создать дополнительные возможности для развития реального сектора экономики, транспортной сферы, внесет вклад в улучшение экологической обстановки областного центра. Мы благодарны федеральному правительству за внимание к нашему региону, понимание наших насущных проблем и серьезную поддержку в реализации проектов, нацеленных на развитие Рязанской области», — заключил глава региона.