Россиянам рассказали, когда придет потепление

Плюсовые температуры ожидаются в субботу. В воскресенье столбики термометров покажут до +3, +7 градусов.

Дневные температуры в центре европейской России повысятся к выходным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости .

По словам специалиста, плюсовые температуры ожидаются в субботу. В воскресенье столбики термометров покажут до +3, +7 градусов.

Вильфанд добавил, что центр европейской России окажется под влиянием мягких, теплых воздушных масс. В воскресенье и понедельник температура будет на 2-3 градуса выше нормы.