Россиянам рассказали, когда придет потепление
Плюсовые температуры ожидаются в субботу. В воскресенье столбики термометров покажут до +3, +7 градусов.
Дневные температуры в центре европейской России повысятся к выходным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает
По словам специалиста, плюсовые температуры ожидаются в субботу. В воскресенье столбики термометров покажут до +3, +7 градусов.
Вильфанд добавил, что центр европейской России окажется под влиянием мягких, теплых воздушных масс. В воскресенье и понедельник температура будет на 2-3 градуса выше нормы.