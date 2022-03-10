Россия больше не будет участвовать в Совете Европы
В МИД считают, что недружественные государства злоупотребляют большинством в комитете министров Совета Европы и тем самым разрушают организацию и гуманитарно-правовое пространство.
Россия отказывается участвовать в Совете Европы. Соответствующее
«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России», — сказано в релизе ведомства.
В МИД считают, что недружественные государства злоупотребляют большинством в комитете министров Совета Европы и тем самым разрушают организацию и гуманитарно-правовое пространство.