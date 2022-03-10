Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России

По словам президента, несмотря на повышенный спрос на отдельные виды товаров, ситуация решаема.

Президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о росте спроса на отдельные товары. Об этом в четверг, 10 марта, глава государства сообщил на совещании с кабмином.

По словам президента, несмотря на повышенный спрос на отдельные виды товаров, ситуация решаема.

«Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет», — сказал он.