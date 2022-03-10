Многодетная мать из Пронского района приняла праздничный фейерверк за обстрел дома

Ранее жительница поселка обратилась в полицию с заявлением, что ее дом обстрелял неизвестный и скрылся.

Полицейские рассмотрели заявление жительницы поселка Орловский Пронского района по поводу обстрела ее дома. Подробности в четверг, 10 марта, привело ИД «Пресса».

Они выяснили, что дом никто не обстреливал. По словам соседки, в это же время ее семья запускала фейерверк.

«Около девяти вечера 8 марта на улице Центральной рядом с „обстрелянным“ домом наша семья запускала фейерверк, пять штук. Наш салют слышали многие. Кстати, хозяйка пострадавшего дома звонила мне, я ей все объяснила. Однако она почему-то вызвала полицию», — рассказала женщина.

Ранее жительница поселка Орловский заявила, что ее дом обстрелял неизвестный и скрылся.