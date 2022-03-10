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Mars приостанавливает деятельность в России
Компания приостановит инвестиции в бизнес на территории России и не будет импортировать или экспортировать продукцию в Россию или из России.

В России приостановит действие американская компания Mars. Об этом сообщил сайт организации, передает РИА Новости.

Компания приостановит инвестиции в бизнес на территории России и не будет импортировать или экспортировать продукцию в Россию или из России.

Также приостановят деятельность в соцсетях и рекламу в России и Белоруссии.

Компания сообщила, что любую прибыль от российского бизнеса направят на гуманитарную помощь жителям Украины.