Mars приостанавливает деятельность в России

Компания приостановит инвестиции в бизнес на территории России и не будет импортировать или экспортировать продукцию в Россию или из России.

В России приостановит действие американская компания Mars. Об этом сообщил сайт организации, передает РИА Новости .

Компания приостановит инвестиции в бизнес на территории России и не будет импортировать или экспортировать продукцию в Россию или из России.

Также приостановят деятельность в соцсетях и рекламу в России и Белоруссии.

Компания сообщила, что любую прибыль от российского бизнеса направят на гуманитарную помощь жителям Украины.