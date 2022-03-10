Лавров: «Я не хочу верить и не верю в начало ядерной войны»

Об этом глава ведомства заявил после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не хочет верить в начало ядерной войны на фоне конфликта в Украине. Об этом глава ведомства заявил после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Его слова в четверг, 10 марта, привели РИА Новости.

«Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал Лавров.