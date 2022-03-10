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Китай отказал России в поставках авиационных запчастей
Россия рассматривает возможность поставок из других стран.

Китай отказал России в поставках авиационных запчастей. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Его слова привел «Интерфакс».

По словам Кудинова, Россия будет искать новые возможности поставок. В качестве возможных вариантов специалисты рассматривают запчасти из Турции и Индии.

В Росавиации также уточнили, что за последние две недели в российском реестре дополнительно зарегистрировали 176 самолетов. До 24 февраля таковых было 70.