Китай отказал России в поставках авиационных запчастей

Россия рассматривает возможность поставок из других стран.

Китай отказал России в поставках авиационных запчастей. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Его слова привел «Интерфакс».

По словам Кудинова, Россия будет искать новые возможности поставок. В качестве возможных вариантов специалисты рассматривают запчасти из Турции и Индии.

В Росавиации также уточнили, что за последние две недели в российском реестре дополнительно зарегистрировали 176 самолетов. До 24 февраля таковых было 70.