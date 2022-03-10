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Google ограничил покупку приложений в Play Market для российских пользователей
Теперь пользователи смогут пользоваться только бесплатным контентом.

Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Об этом передает ТАСС.

Теперь пользователи смогут пользоваться только бесплатным контентом.

Отмечается, что из-за нарушения работы платежных систем работа платежной системы Google Play приостановится в ближайшие дни.

Во время россияне не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Для уже существующих платных подписок следующий платеж не пройдет. После завершения срока подписки, пользователи не смогут пользоваться продуктом.

Сохранится доступ к ранее приобретенным приложениям, но пользователи смогут столкнуться с ограничениями в их работе из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.

Предзаказы выполняться не будут, все деньги по ним вернутся пользователям.