Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка
Компания разъяснила, что не имеет в России собственных ресторанов, они работают по франшизе.
Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка. Об этом передает
Компания разъяснила, что не имеет в России собственных ресторанов, они работают по франшизе.
«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении», — говорится в заявлении компании.
Ранее в России решили закрыть McDonald’s и KFC.