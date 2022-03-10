Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка

Компания разъяснила, что не имеет в России собственных ресторанов, они работают по франшизе.

Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка. Об этом передает РИА Новости .

Компания разъяснила, что не имеет в России собственных ресторанов, они работают по франшизе.

«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении», — говорится в заявлении компании.

Ранее в России решили закрыть McDonald’s и KFC.