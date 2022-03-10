Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России
По его словам, речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты. Боррель добавил, что санкции очень тяжелые и сильно отразятся на экономике России.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела в финансовых санкциях против России. Об этом передает
«Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — сказал Боррель.
По его словам, речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты. Боррель добавил, что санкции очень тяжелые и сильно отразятся на экономике России.
По мнению дипломата, для Москвы большим ударом стал запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.