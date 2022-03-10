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А что в кино? «Наемник» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Американский боевик «Наемник» режиссера Тарика Салеха с Крисом Пайном в главной роли рассказывает о бывшем спецназовце США, который после полученных ранений был вынужден оставить воинскую службу, однако возвращается к старому ремеслу. Также зрителей ждет две новинки в жанре «ужастиков» — таиландский фильм «Проклятие. Дом с прислугой» и китайская картина «Потусторонее». Французская драма «Эта безумная любовь» рассказывает о невероятно счастливой паре влюбленных настолько, что окружающим их поведение кажется на грани эпатажа.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».