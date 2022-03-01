Зеленский оценил итоги первых переговоров с Россией после начала конфликта

Также Зеленский отметил, что российская сторона озвучила свои позиции на переговорах «для завершения войны», а украинская делегация свои.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги первых переговоров с Россией после начала конфликта. Об этом глава страны во вторник, 1 марта, написал в своем telegram-канале.

По его словам, переговоры с Россией не дали того результата, который хотела бы видеть Украина.

«Пока у нас нет того результата, который мы бы хотели получить», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что российская сторона озвучила свои позиции на переговорах «для завершения войны», а украинская делегация свои.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации на Украине прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что украинская сторона два раза отказывалась от проведения встречи на территории Белоруссии.