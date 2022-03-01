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В Сасове осудили мужчину за превышение самообороны
В мае 2021 года между ним и его приятелем возник конфликт, в ходе которого он пытался защититься.

В Сасове вынесли приговор мужчине, который превысил необходимую самооборону. Об это в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2021 года подсудимый выпивал со своим знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватил подсудимого за шею и начал душить. Последний, в свою очередь, пытался защититься и нащупал на столе нож, который воткнул в живот обидчика.

Суд признал, что мужчина действовал в целях самообороны. Вместе с тем подсудимый осознавал общественную опасность своих действий.

Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.