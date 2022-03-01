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В Рязанском магазине электроники закрыли зал из-за обновления цен
Речь идет об одном из магазинов в ТЦ «Полсинаут».

Рязанцы засняли, как в одном из магазинов электроники закрыли зал. Кадры во вторник, 1 марта, прислали в редакцию РЗН.инфо.

Речь идет об одном из магазинов в ТЦ «Полсинаут».

«На вопрос „А почему зал закрыт“, тихий ответ менеджера покрасневшего (видимо, замучали подобными вопросами): „Распоряжение руководства“», — сообщили рязанцы.

Очевидцы предположили, что зал закрыли из-за новых цен на импортные товары, которые подорожали в связи с санкциями из-за конфликта на Украине.