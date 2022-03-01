В Рязанской области отменили кубок региона по бодибилдингу и бодифитнесу

Его перенесли на неопределенный срок в связи с тем, что президент федерации по бодибилдингу Рязанской области Ольга Богрунова не сможет лично принимать участие в организации турнира.

В Рязанской области отменили кубок региона по бодибилдингу и бодифитнесу. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила региональная федерация бодибилдинга.

Кубок должен был пройти 13 марта. Его перенесли на неопределенный срок в связи с тем, что президент федерации по бодибилдингу Рязанской области Ольга Богрунова не сможет лично принимать участие в организации турнира.

Уточняется, что о времени и месте проведения сообщат дополнительно.