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В Рязани задержали женщину, которую разыскивали за долги по алиментам
Женщина скрывается от органов исполнения наказания. Приговор суда назначил ей наказание за неуплату алиментов на детей. Осужденная не исполняет его и скрывается от ФСИН.

В Рязани задержали женщину, разыскиваемую за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

41-летняя женщина употребляла алкоголь в общественном месте. Ее доставили в полицию, чтобы составить протокол об об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»).

Сотрудники полиции выяснили, что женщина скрывается от органов исполнения наказания. Приговор суда назначил ей наказание за неуплату алиментов на детей. Осужденная не исполняет его и скрывается от ФСИН.

Задержанную передали инициаторам розыска.