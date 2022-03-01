В Рязани задержали женщину, которую разыскивали за долги по алиментам
Женщина скрывается от органов исполнения наказания. Приговор суда назначил ей наказание за неуплату алиментов на детей. Осужденная не исполняет его и скрывается от ФСИН.
В Рязани задержали женщину, разыскиваемую за долги по алиментам. Об этом сообщила
41-летняя женщина употребляла алкоголь в общественном месте. Ее доставили в полицию, чтобы составить протокол об об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»).
Сотрудники полиции выяснили, что женщина скрывается от органов исполнения наказания. Приговор суда назначил ей наказание за неуплату алиментов на детей. Осужденная не исполняет его и скрывается от ФСИН.
Задержанную передали инициаторам розыска.