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В Рязани возобновил работу банный комплекс на улице Семена Середы
Ранее арендатор комплекса капитально отремонтировал котельную и печи-каменки, заменил все коммуникации, в том числе отопление, водопровод и электрику. Недавно на объекте завершились все пуско-наладочные работы. Теперь банный комплекс готов к работе в полном объеме.

В Рязани возобновил работу банный комплекс на улице Семена Середы. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее арендатор комплекса капитально отремонтировал котельную и печи-каменки, заменил все коммуникации, в том числе отопление, водопровод и электрику. Недавно на объекте завершились все пуско-наладочные работы. Теперь банный комплекс готов к работе в полном объеме.

Время работы бани: ежедневно с 7.00 до 22.00. Стоимость за 3 часа пребывания в будние дни — 450 рублей, для пенсионеров во вторник — 250 рублей. В пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни стоимость 3 часов — 600 руб. Разрабатывается система абонементов.

Посетителям также напомнили, что комплекс организовал электронную систему учета гостей с электронными замками на индивидуальных шкафчиках.

Узнать подробности можно по телефону: 40-70-87.