В Рязани водитель «Тойоты» сбил 51-летнюю женщину, сдавая задним ходом

Инцидент произошел на улице Родниковой вблизи дома № 14.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 28 февраля, примерно в 18:35 вблизи дома № 14 по улице Родниковой. Там 55-летний рязанец на Toyota Camry сдавал задним ходом и сбил 51-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пострадавшая получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.