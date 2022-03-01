В Рязани пьяный мужчина убил соседа

Подозреваемого задержали по горячим следам.

В Рязани задержали мужчину, который убил соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

28 февраля 2022 года в больнице Рязани от колото-резаных ранений скончался местный житель 1972 года рождения.

Выяснилось, что его убил пьяный сосед. Безработный мужчина ранее был судим. По горячим следам его задержала полиция.

Решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Назначены необходимые экспертизы Расследование уголовного дела продолжается.