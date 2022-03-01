В Рязани при столкновении «Митсубиси» и «Рено» пострадал ребенок

Мужчина 1966 года рождения на Mitsubishi столкнулся с водителем 1975 года рождения на Renault.

В Рязани на 63 километре дороги «Спас-Клепики-Рязань» столкнулись Mitsubishi Pajero и Renault Sandero. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения на Mitsubishi столкнулся с водителем 1975 года рождения на Renault. В ДТП пострадали водитель Renault и его пассажирка 2016 года рождения. Проводится проверка.