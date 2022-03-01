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В Рязани отключили воду на 16 улицах
Отключение произошло во вторник, 1 марта.

В Рязани отключили холодную воду на 16 улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение произошло во вторник, 1 марта. Воды не будет по следующим адресам:

до 17:00

  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 52, 54;
  • улица Трудовая, дома №№ 7, 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 — частный сектор;
  • улица Ломоносова, дома с №№ 46 по 72, дома с №№ 37 по 49 — частный сектор, 46 (госпиталь УМВД);
  • улица Бабушкина, дома с №№ 36 по 46, дома с №№ 11 по 21 — частный сектор;
  • улица 1-й проезд Бабушкина — частный сектор;
  • улица З. Космодемьянской, дома с №№ 24 по 64, дома с №№ 37 по 63 — частный сектор, 31;
  • улица 1-й проезд З. Космодемьянской — частный сектор;
  • улица Кошевого — частный сектор;
  • улица Гастелло — частный сектор;
  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1;
  • улица Декабристов, дома с №№ 12 по 26, дома с №№ 5 по 25;
  • улица проезд Декабристов, дома с №№ 1/19 по 7/20, дома с №№ 2/21 по 8/22;
  • улица Разина, дома с №№ 44 по 52, дома с №№ 45 по 53 — частный сектор.

до 19:00

  • улица Бирюзова, дома №№ 6, 7, 8, 9/23;
  • улица Интернациональная, дома №№ 7, 7а, 8/29;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 25, 27.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.