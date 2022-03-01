В Рязани осудят мужчину, обвиняемого в 52 мошенничествах

Мошенника обвинили в десяти преступлениях по части 1 статьи 159 и 42 преступлениях по части 2 статьи 159 УК РФ, за которое предусмотрено от шести до восьми лет лишения свободы.

В Рязани осудят мужчину, обвиняемого в 52 эпизодах мошенничества. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Выяснилось, что с марта по сентябрь 2021 года мужчина заходил в рязанские магазины и учреждение, «входя в доверие к гражданам», предлагал купить бытовую технику с большой скидкой и брал предоплату от трех до 15 тысяч рублей. После этого он скрывался с места преступления.

Мошенника обвинили в десяти преступлениях по части 1 статьи 159 и 42 преступлениях по части 2 статьи 159 УК РФ, за которое предусмотрено от шести до восьми лет лишения свободы.

Обвиняемый признал вину. Отмечается, что у него есть уже 17 судимостей за аналогичные преступления. В марте 2021 года он освободился после отбытия последнего наказания, первое из преступлений он совершил уже на следующий день.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.