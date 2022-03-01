В Рязани на улице Чкалова заметили три пожарные машины

В пресс-службе регионального управления МЧС прокомментировали ситуацию.

В Рязани на улице Чкалова очевидцы заметили три пожарные машины. Кадры во вторник, 1 марта, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, задымление произошло в подвале дома № 7 корпус 1 по улице Чкалова. Сообщение о происшествии поступило в 15:38. Неизвестные подожгли мусор.

«Открытого огня не было. На место выезжали три пожарных расчета. Спасатели ликвидировали задымление и уехали», — сообщили в ведомстве.