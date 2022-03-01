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В Рязани изменят маршрут автобуса № 5
Изменения вступят в силу со 2 марта.

В Рязани автобусу № 5 изменят маршрут. Об этом в понедельник, 28 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

Изменения вступят в силу со 2 марта.

Теперь автобус № 5 будет следовать от площади Мичурина до остановки «Телезавод»: площадь Мичурина (в прямом направлении через Стадион «Спартак»), центральный рынок, медуниверситет, Дом художника, магазин Фаворит (в прямом направлении гипермаркет «Лента» (поселок Борки), Борковской карьер, улица Бирюзова, Интернациональная улица № 23, муниципальный рынок, 3-й квартал, аптека, школа, больничный комплекс, «Телезавод». Маршрут будут обслуживать четыре автобуса.

Изменения связаны с улучшением качества транспортного обслуживания жителей микрорайона Канищево в часы «пик».