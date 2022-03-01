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В России торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
Ограничение коснется четырех групп социально значимых товаров — хлеба, молочных продуктов, сахара и овощей «борщевого набора».

В России торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ, передает РИА Новости.

Наценки на продукты останутся на уровне 5%. Самоограничение будет добровольным. Оно коснется четырех групп социально значимых товаров — хлеба, молочных продуктов, сахара и овощей «борщевого набора».

Отмечается, что торговая сеть «Магнит» введет ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года.