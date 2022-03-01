В минздраве рассказали о состоянии двоих пострадавших при пожаре на РНПК
Уточняется, что их доставили в ОКБ.
Состояние двоих пострадавших при пожаре на рязанском нефтезаводе удовлетворительное. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Уточняется, что пострадавших доставили в ОКБ.
«По данным министерства здравоохранения Рязанской области, состояние пациентов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода загорелась установка по очистке дизельного топлива. Огонь ликвидировали спустя три часа. На месте развернули штаб пожаротушения.