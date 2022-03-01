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В Минобороны предложили предоставлять участникам спецоперации почетный статус
Участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР предлагают предоставить статус ветерана боевых действий.

В Минобороны предложили предоставлять участникам спецоперации почетный статус. Соответствующий проект опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР предлагают предоставить статус ветерана боевых действий.

«Раздел III приложения к федеральному закону «О ветеранах» дополнить … позицией следующего содержания: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики ‎и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года», — говорится в тексте проекта федерального закона.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».