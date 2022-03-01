В Александро-Невском районе водитель «Рено» на «встречке» столкнулся с «Ладой»
Водитель Renault ехал в сторону Тамбова. Машину занесло, мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.
Ночью в понедельник, 28 февраля, в Александро-Невском столкнулись Renault Logan и Lada Vesta. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло на 334 км дороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе между поворотом на Чаплыгин и селом Зимарово.
Отмечается, что водитель Renault ехал в сторону Тамбова. Машину занесло, мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.
Машины получили повреждения. Водителя Renault госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.