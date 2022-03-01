В Александро-Невском районе водитель «Рено» на «встречке» столкнулся с «Ладой»

Водитель Renault ехал в сторону Тамбова. Машину занесло, мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.