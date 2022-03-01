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Шойгу заявил, что армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей
Глава ведомства отметил, что российские военные не оккупируют территорию Украины и принимают меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Шойгу заявил, что удары наносятся только по военным объектам и высокоточным оружием.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что армия России продолжит военную операцию на Украине до достижения поставленных целей. Об этом передает ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что главной задачей спецоперации на Украине является защита России от военной угрозы Запада.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал Шойгу.

Глава ведомства отметил, что российские военные не оккупируют территорию Украины и принимают меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Шойгу заявил, что удары наносятся только по военным объектам и высокоточным оружием.

По его словам, украинская стороны использует мирных граждан в качестве живого щита и размещают реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.