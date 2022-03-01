Шойгу заявил, что армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

Глава ведомства отметил, что российские военные не оккупируют территорию Украины и принимают меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Шойгу заявил, что удары наносятся только по военным объектам и высокоточным оружием.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что армия России продолжит военную операцию на Украине до достижения поставленных целей. Об этом передает ТАСС .

Глава Минобороны отметил, что главной задачей спецоперации на Украине является защита России от военной угрозы Запада.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал Шойгу.

Глава ведомства отметил, что российские военные не оккупируют территорию Украины и принимают меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Шойгу заявил, что удары наносятся только по военным объектам и высокоточным оружием.

По его словам, украинская стороны использует мирных граждан в качестве живого щита и размещают реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.