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Рязанский нефтезавод организовал экологический мониторинг после пожара
Также уточняется, что угроза окружающей среды отсутствует.

Рязанский нефтезавод организовал экологический мониторинг после пожара. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба РНПК.

«Оперативные службы локализовали возгорание нефтепродукта на территории РНПК. Угроза окружающей среды отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы сообщили о пожаре на Южном промузле. Они предположили, что очаг возгорания произошел на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту версию подтвердили. На месте развернули штаб пожаротушения.