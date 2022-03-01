Рязанку осудят за нападение на знакомого с ножом

Женщина разозлилась на приятеля, взяла нож со стола и ударила в левую часть груди.

В Рязани в суд направили уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, напавшей на знакомого с ножом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Пьяная 32-летняя женщина была дома с 31-летним знакомым. Он приревновал ее и нанес пощечину во время ссоры. Женщина разозлилась на приятеля, взяла нож со стола и ударила в левую часть груди. Он получил ранение грудной клетки, которое относится к категории тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни.

Во время расследования выяснилось, что женщина страдает расстройством психики, но она осознавала «преступный характер своих действий». Ей предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, который предусматривает до десяти лет лишения свободы.