Рязанка украла ноутбук из квартиры собутыльника

Оперативники разыскали 39-летнюю рязанку и установили, что она причастна к краже ноутбука. Злоумышленницу задержали. У нее изъяли похищенный ноутбук.

У 36-летнего рязанца из квартиры украли ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец накануне вечером познакомился с посетительницей «в питейном заведении». Он угостил знакомую и пригласил ее к себе домой.

«Женщина согласилась разделить с новым знакомым скромный ужин. Через полчаса пара распивала спиртное в квартире рязанца, а еще через полчаса хозяин жилища заснул от переизбытка алкоголя в крови», — рассказали в пресс-службе управления МВД.

Ночью мужчина проснулся и обнаружил, что гостьи нет, а утром заметил, что пропал его ноутбук.

Полиция смогла со слов узнать только имя и возраст женщины. Полицейские отправились в заведение, где рязанец с ней познакомился. Персонал заведения рассказал, с кем она общается. По цепочке удалось добраться до людей, которые знали разыскиваемую и выяснить, кто она и где находится.

Оперативники задержали 39-летнюю рязанку и установили, что она причастна к краже. У нее изъяли ноутбук и задержали ее.

По предварительной информации, у рязанки не было «криминальных планов». Она решила принять знаки внимания нового знакомого и зайти к нему в гости.

«Когда же хозяин квартиры неожиданно заснул, женщина решила перед уходом забрать из жилища ноутбук, как компенсацию за испорченный вечер. Злоумышленница еще не придумала как распорядиться добычей — продать компьютер или оставить его себе, а ее уже разыскали и задержали полицейские», — рассказали в полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.